KWPN-goedgekeurde hengst Santano overleden

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
KWPN-goedgekeurde hengst Santano overleden featured image
Edward Gal met Santano. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De Oldenburger-hengst Santano (Sandro Hit x Silvano N) is op 23-jarige leeftijd overleden. De hengst werd in 2005 bij het KWPN goedgekeurd en won een jaar later op vierjarige leeftijd de Pavo Cup. Santano bracht de laatste jaren van zijn leven door bij eigenaar Fabian Solowiew in het Duitse Eifel-gebied.

