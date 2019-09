KWPN-goedgekeurde Jamaica als ruin verkocht

De KWPN-goedgekeurde Jamaica (v. Desperado), die ondertussen al als ruin door het leven ging, is verkocht. Hij blijft in Nederland. Jamaica was in eigendom van Trainingsstal Witte-Scholtens, Hergen van Hall en Gern Bouma en werd opgeleid door Emmelie Scholtens.

Jamaica (Desperado uit Edelweis KM stb sport-dr PROK van Wynton, fokker K. Mellema uit Warns) werd in 2017 met 80,5 punten ingeschreven in het stamboek. Hij kreeg toen een 8,5 voor zijn rijdbaarheid en instelling, verder scoorde hij louter 8’en. Onder het zadel van Emmelie ontwikkelde de inmiddels geruinde Jamaica zich goed. In juni won de combinatie de voorselectie van de Subli Competitie in Schijndel met een score van 85%. Jamaica blijft in Nederland, maar de nieuwe eigenaar wil nog anoniem blijven.

Bron: KWPN