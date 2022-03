KWPN-hengst Bon Bravour terug in dekdienst

Onder Anky van Grunsven liet Bon Bravour (Painted Black x Chronos) op meerdere video's zien dat hij klaar is voor het hoogste niveau. Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar zijn debuut en daarmee Anky's terugkeer in de sport. Maar zover kwam het (nog) niet. Nu wordt de 16-jarige KWPN-hengst, die eerder met oog op zijn sportieve carrière werd teruggetrokken uit de fokkerij, weer aanboden voor de dekdienst.

“Na veel verschillende verzoeken, vanuit zowel binnen- als buitenland om met de bij vijf stamboeken goedgekeurde hengst I.P.S Bon Bravour te kunnen dekken, is na overleg met amazone Anky van besloten om hem dit seizoen ter dekking te zetten”, aldus Erwin Samuels van IPS Horse Group. Bon Bravour komt ter dekking via Hengstenhouderij Brouwers in Mariaheide.

