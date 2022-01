KWPN-hengst Cachet L weg bij Micky Schelstraete

Micky Schelstraete kreeg Cachet L (Jazz x Ferro) eind 2020 te rijden en was sinds die tijd uiterst succesvol met de KWPN-hengst. Aan die tijd is nu een eind gekomen. Cachet gaat terug naar zijn eigenaren Joop van Uytert, Stal Brouwer en Tim Coomans en zal worden ingezet voor de fokkerij.

Jeugdamazone Micky Schelstraete (17) begon met Cachet in de klasse Z2 en behaalde toen de monsterscore van 81,4%. Daarna volgen successen bij de junioren en ook internationaal deed het duo bovenaan mee. Bij hun laatste CDI, afgelopen augustus in Zandhoven, was er een derde plaats in de landenproef en overwinningen in zowel de individuele proef als de kür op muziek.

Erelijst

Op hun erelijst staat verder een zilveren medaille in het ZZ-Licht op de Hippiade van augustus 2021. Kort daarbij debuteerden ze met een kaderscore ze succesvol bij de young riders. Naast de jeugd-rubrieken bracht Schelstraete Cachet ook uit in de Subtop. Na succes in het ZZ-Zwaar was het plan toen de overstap naar de Lichte Tour, maar zo ver kwam het niet.

Gemengde gevoelens

Schelstraete neemt met gemengde gevoelens afscheid van de 15-jarige hengst. “Ik ben verdrietig dat ons avontuur nu stopt maar heel blij met alle successen die we het afgelopen jaar hebben behaald.”

Fokkerij

Het is nog onduidelijk of Cachet door een andere ruiter zal worden uitgebracht in de sport. Wel is zeker dat de eigenaren de door Jan Lamers gefokte hengst in gaan zetten voor de fokkerij. Dat heeft mede-eigenaar Marthijs Brouwer aan Horses.nl bevestigd.

Bron: Horses.nl