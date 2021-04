KWPN-hengst Edinburgh weer terug bij Kristian Houwen

De KWPN-hengst Edinburgh (Vleut x Darco) heeft opnieuw een ruiterwissel ondergaan. Na een succesvolle periode onder Kristian Houwen nam Maikel van der Vleuten in het najaar van 2019 de teugels over. Nu is de inmiddels 12-jarige hengst weer teruggekeerd naar Houwen.

De rentree van het herenigde duo staat deze week gepland op CSI Kronenberg. De door Evert Meijer en Gerard Lindeboom gefokte hengst schreef onder Kristian Houwen tweemaal de hengstencompetitie op naam. Ook behaalde de combinatie meerdere overwinningen in de internationale jonge paarden-rubrieken. Op negenjarige leeftijd sprong de hengst onder Houwen naar de vijfde plaats in Sires of the World in Lanaken.

Internationale successen

In het najaar van 2019 nam Van der Vleuten de teugels over. Topklasseringen behaalden ze onder andere in Lier, Doha en St. Tropez en Van der Vleuten reed de hengst vorig jaar ook op het NK. Hun laatste internationale wedstrijd was afgelopen februari in Opglabbeek.

