KWPN-hengst Elton John TN gecastreerd

De KWPN goedgekeurde Elton John TN (Clearway x Kannan) van Team Nijhof is hengst af. De tienjarige hengst moest eind vorig jaar worden geopereerd aan een zakbreuk en toen hij op de tafel lag bleek ook dat het andere lieskanaal aan de grote kant was. Om die reden werd hij volledig gecastreerd.

Elton John werd geboren bij Alan Waldman en als vijfjarige in 2014 goedgekeurd bij het KWPN met 75,5 punten. Hij bracht tot en met 2018 68 nakomelingen bij het KWPN. In de sport verschijnt hij internationaal onder Zoï Snels, in 2017 in Uggerhalne sprong hij in de landenwedstrijd zijn eerste 1,60m. Voortaan zal hij verder als sportpaard de kost verdienen.

Bron: Horses.nl