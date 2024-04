KWPN-hengst Farfan M naar de Verenigde Staten

De KWPN-goedgekeurde hengst Farfan M (v. Cantos) vervolgt zijn sportcarrière in de Verenigde Staten. De hengst was met Adel Keshavarz en Liesje Vrolijk actief op internationaal 1,40m-niveau.

De in 2013 goedgekeurde hengst scoorde tijdens het verrichtingsonderzoek 78,5 punten. Een jaar later stond hij met Bart Bles vooraan in de competitiewedstrijd van de hengstencompetitie in Ermelo. In 2022 behaalde hij met Liesje Vrolijk nog een tweede plaats in een 1,40m-rubriek in Oliva.

Zijn zoon Jargon (mv. Calvin Z) werd in 2017 reservekampioen op de KWPN Hengstenkeuring.

Bron: KWPN