KWPN-hengst Ferdeaux naar Canada

De KWPN-hengst Ferdeaux (Bordeaux x Ferro) heeft zijn stal bij Van Uytert in Heerewaarden verlaten. De 13-jarige hengst, die succesvol was onder Kirsten Brouwer, Hans Peter Minderhoud en Renate van Uytert, gaat naar Marie-Josée Proulx van Canadream Farms in Canada. Zij kocht eerder de KWPN-hengsten Wynton en Charmeur.

De door wijlen Gerrit van Esterik gefokte Ferdeaux doorliep in 2013 het KWPN verrichtingsonderzoek en werd ingeschreven met 84 punten. Als vierjarige kwam Ferdeaux onder het zadel van Kirsten Brouwer. Zij presteerden opvallend bij de jonge paarden. Zo werden ze in de Pavo Cup voor vijfjarigen reservekampioen, wonnen de KWPN Hengstencompetitie klasse M en behaalden zowel bij de vijf- als zevenjarigen de finale van het WK voor jonge dressuurpaarden. Daarna ging het succes verder in de Subtop.

Hans Peter Minderhoud

Nadat er een einde kwam aan de samenwerking tussen Van Uytert en Brouwer en verhuisde Ferdeaux terug naar Van Uytert. Vervolgens werd de hengst ondergebracht bij Hans Peter Minderhoud. Zij wonnen in november 2018 hun debuut in de Prix St. Georges.

Renate van Uytert

In 2020 raakte Ferdeaux geblesseerd en keerde toen terug naar Heerewaarden. Na een rustperiode ging Renate van Uytert de hengst rijden. Ook die combinatie bleek succesvol. Het duo behaalde in de Lichte Tour scores tot boven de 76% en won in augustus 2021 de kleine finale van het NK Dressuur.

Bron: Horses.nl