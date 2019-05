KWPN-hengst Ferdinand verkocht naar buitenland

De negenjarige KWPN-hengst Ferdinand (Vivaldi x Havidoff) van Mirelle van Kemenade-Witlox is verkocht naar Rusland. De nieuwe eigenaresse van de hengst die tot op heden 357 KWPN-geregistreerde nakomelingen voortbracht, wil voorlopig anoniem blijven.

Ferdinand schopte het op de KWPN Hengstenkeuring van 2013 tot de kampioenskeuring en werd in de KWPN Select Sale voor 160.000 euro aangeschaft door Nico Witlox, de vader van Mirelle. In het KWPN Voorjaarsonderzoek van dat jaar was hij met 85 punten één van de opvallendste hengsten en maakte indruk met zijn extra galoppade en houding & balans, die werd beoordeeld met negens.

Goede prestaties

Na zijn goedkeuring bij het KWPN nam Van Kemenade-Witlox zelf weer plaats in het zadel en beleefde een aantal succesvolle jaren met de hengst. In de finale van de KWPN Hengstencompetitie klasse L dressuur eindigden ze op de derde plaats en een jaar later behaalden ze ex aequo de tweede plaats in het M. De destijds zesjarige Ferdinand was in aanloop naar het WK Jonge Dressuurpaarden 2016 de beste hengst met 87,60%, maar miste op het WK zelf op een haar na een startplaats voor de finale.

Spaarzaam

In maart 2017 maakte Ferdinand zijn Prix St. Georges-debuut met bijna 69%. Zijn amazone gaf toen aan Ferdinand spaarzaam in te zetten. Van Kemenade-Witlox werd dat jaar aan haar schouder geopereerd en reed Ferdinand pas een jaar later weer de ring in, maar sloot dat rentree wel direct winnend af. Begin 2019 maakte Van Kemenade-Witlox bekend dat Diederik van Silfhout de teugels gedeeltelijk had overgenomen, om hem voor te bereiden op het Grand Prix-werk.

