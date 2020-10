KWPN-hengst Firestone nu children-paard

De KWPN-hengst Firestone (Johnson x Florencio I) is bezig aan een carrière bij de children. Dat gaat de hengst goed af: op CDI Zakrzów liep hij vandaag onder zijn twaalfjarige Tsjechische amazone Johana Vasaryova naar 78,696% in de inloopproef. Daarmee won het duo met ruim twee procent voorsprong de rubriek.

Het technische gedeelte van de proef werd beloond met 72,143% en de qualitymark, die voor 50% meetelt, was goed voor 85,250%. Daarmee kwam de totaalscore uit op 78,696%.

CDI Brno

Deze wedstrijd was overigens niet het internationale debuut van de combinatie. Afgelopen augustus in Brno werden ze tweede in de inloopproef met 71,590%. Zowel de landenproef (75,225%) als de individuele proef (74,750%) sloten ze toen winnend af.

Internationaal debuut

Het internationale debuut bij de children maakte de jonge amazone met de reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring van 2013 op het EK in Hongarije. Daar eindigden als 8e, 12e en 15e.

Team Nijhof

De door A.G.J. Flierman gefokte Firestone was vanaf veulen in gedeeld eigendom van Team Nijhof en de Tsjechische stal Hapax. Die laatste haalde hem in 2018 naar Tsjechië. De hengst werd eerder gereden door Joyce Lenaerts.

Uitslag

