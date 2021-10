KWPN-hengst First Date naar Bart Veeze

De KWPN-hengst First Date (v. Fürstenball) van Stal Brinkman, Tim Coomans en Jacques Maree wordt voortaan gereden door Bart Veeze. First Date werd in 2018 als 2,5-jarige goedgekeurd in Oldenburg en aangewezen bij het KWPN in 2019. Hij liep in 2019 eerst een Duitse test (8,21 voor de dressuuronderdelen) en werd vervolgens in het najaarsonderzoek 2019/2020 ingeschreven bij het KWPN (83 punten).

In totaal bracht First Date 87 KWPN-veulens voort in de twee jaren dat hij dekte, maar liefst 64 daarvan werden dit jaar geboren. 2020 was het eerste jaar dat hij onder de KWPN-vlag mocht dekken.

First Date werd dit voorjaar op in de alternatieve hengstencompetitie in Ermelo gereden door Gerdine Maree.

Bron: Horses.nl