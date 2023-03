KWPN-hengst Four Seasons verkocht aan Bertram en Harry Allen: ‘Door de voordeur’

Team Nijhof, Roelof Bril en Kees van den Oetelaar hebben de zevenjarige KWPN-hengst Four Seasons (For Pleasure x Cassini II) verkocht aan de Ierse broers Bertram en Harry Allen. Het was eigenlijk niet de bedoeling om de kleinzoon van de 1,60m.-merrie Vink Flower te verkopen, maar op de Sunshine Tour sprong de hengst zo goed onder Roelof Bril dat de kopers in de rij stonden.

Van de 21 rondjes die de vorig jaar bij het KWPN goedgekeurde Four Seasons in het najaar in het Portugese Vilamoura en dit voorjaar op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera sprong, bleef hij er in 15 foutloos. En de manier waarop hij dat deed, viel nog meer op. “Hij was één van de opvallendste zevenjarigen op de Sunshine Tour, hij sprong echt fantastisch”, zegt Roelof Bril. “Als je ziet met wat voor een gemak hij over een 1,40m. gaat: dat is echt wel bijzonder.”

Bertram en Harry Allen

En dat bleef niet onopgemerkt. Het was eigenlijk niet de bedoeling van Nijhof, Bril en Van den Oetelaar om de For Pleasure-zoon te verkopen. “Maar van het een kwam het ander”, zegt Bril, die de handel met de broers Bertram en Harry Allen deed. “Met zulke topruiters is de kans groot dat we nog veel van ‘m gaan horen en zien.”

Door de voordeur

Dat laatste is ook voor Henk Nijhof jr. belangrijk. “Hengsten worden natuurlijk wel vaker verkocht, maar vaak gaat dat dan door de ‘achterdeur’ en hoor je er niet zoveel meer van. Dat is voor de fokkers die zo’n hengst gebruikt hebben natuurlijk niet fijn. In dit geval is het echt door de voordeur: daarom melden we ook direct waar hij heen gaat en natuurlijk hopen we dat hij het super gaat doen bij de broers Allen.”

Logischerwijs verschijnt Four Seasons morgen niet meer op de hengstenshow van Team Nijhof op PSC Lichtenvoorde in Vragender.

Bron: Horses.nl