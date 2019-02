KWPN-hengst Ganges overleden

Afgelopen donderdag 31 januari is de KWPN-tuigpaardhengst Ganges (Renovo x Indiaan) overleden. De 31-jarige vos ging drie jaar geleden terug naar zijn fokker Reinder Tel in Drogeham en daar is de laatste nog actieve hengst van Renovo ook overleden.

“We hebben nog wel van alles geprobeerd, opstaan was de laatste tijd al wel een beetje een probleem voor Ganges. Maar vorige week ging het echt niet meer, de dierenarts kon niks meer voor hem doen”, vertelt Reinder Tel. Drie jaar geleden kocht hij zijn fokproduct Ganges van Hengstenhouderij Reilink waar de hengst een groot deel van zijn leven ter dekking stond.

Oude dag

“Ik wist dat hij niet veel meer dekte en het leek me heel mooi dat de hengst bij mij zijn oude dag kon doorbrengen en sterven. Eigenlijk ging het dus zoals ik had bedacht maar als het moment dan daar is doet het wel zeer.”

‘Kon allemaal’

Vanaf 2006 stond Ganges gestationeerd op Hengstenhouderij Reilink in Schalhaar. Reilink: “Tel vroeg ons een paar jaar geleden of hij Ganges van ons kon kopen en we kwamen tot een deal. Hij dekte nog wel wat maar we hadden inmiddels ook al voldoende diepvriessperma van hem. Vorig jaar was er overigens nog een veulen van hem op de keuring. Ganges was een super brave hengst, hij liep hier geregeld in de wei, dat kon allemaal met Ganges, er was nooit wat te doen met hem.”

Rijkskeuring

Reinder Tel fokte de in 1988 geboren Ganges, een zoon van Renovo, uit Whony (keur preferent van Indiaan). Zij is een dochter van Lony, een ster preferente dochter van Hoogheid waarbij het hier dus gaat om de inmiddels wijdvertakte, vermaarde en invloedrijke Lony-stam die ook de hengst Patijn bracht. Ganges werd in 1992 als vierjarige bij Rijkskeuring goedgekeurd.

Fokkerij

Van Ganges staan 654 nakomelingen geregistreerd, 347 hengstveulens en 307 merrieveulens. Twee zonen en een kleinzoon van Ganges zijn goedgekeurd. Dat zijn Udo (mv. Waterman), Aron HBC (mv. Plain’s Superstition) en Torino (Jonker x Ganges). Naast een groot aantal stamboekmerries laat Ganges 42 stermerries, tien keurmerries, zeven preferente merries en twee sportmerries na. Zijn kinderen presteerden op de keuringen op hoog niveau maar vele Ganges-nazaten presteerden aangespannen ook heel best. Een groot aantal liep in de sport op het allerhoogste niveau. Momenteel is de Ganges-zoon Wonder (mv Manno) nog regelmatig vooraan te vinden in het klassement in de rubriek eenspannen gereden door dames met Renske van der Sluis.

Bron: KWPN