KWPN-hengst Glamourdale in De Telegraaf: ‘Opa’s werk is niet voor niets geweest’

De Telegraaf publiceerde vrijdag een paginagroot artikel over de fokkerij van de KWPN-hengst en wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro). Zij gingen in gesprek met Jasmijn en Isabel van der Velden, die het werk van hun opa Joop Rodenburg voortzetten.

Glamourdale van Van Olst Horses won vorig jaar op het WK in Herning met Charlotte Fry goud in de Grand Prix Spécial en goud in de kür. De hengst staat op de tweede plaats in de individuele wereldranking voor dressuurpaarden. Glamourdale werd gefokt door Joop Rodenburg, die in 2017 overleed. Zijn kinderen en kleindochters zetten de fokkerij vol enthousiasme voort.

Goed gevoel

“Mijn opa had een goed gevoel voor waar een paard aan moet voldoen. Hij wist de kwaliteiten van een hengst en een merrie over te brengen op een veulen. Ik weet nog dat hij me tijdens het uitmesten van de stallen, wat we samen deden, vertelde waar ik op moest letten. Daar heb ik op de dag van vandaag profijt van.”

Bron: De Telegraaf