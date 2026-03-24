KWPN-hengst Guardian S naar Lorna Verweijen

Savannah Pieters
Lorna Verweijen met Guardian S. Foto: Manon Frishert Photography
Door Savannah Pieters

De zeventienjarige amazone Lorna Verweijen heeft de teugels overgenomen van de KWPN-goedgekeurde hengst Guardian S (Bodyguard Moorland x Trento B). Afgelopen weekend verscheen de combinatie voor het eerst samen in de wedstrijdring, waar zij direct beide Z2-proeven op naam schreven met scores van 72% en ruim 71%. Verweijen is voornemens Guardian S binnenkort uit te brengen bij de junioren.

