KWPN-hengst Hemmingway overleden

De bij het KWPN goedgekeurde hengst Hemmingway (Leandro x Romantiker) is op 33-jarige leeftijd in Ierland overleden, zo laat eigenaar Ben Wentink weten. De in Holstein gefokte hengst heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse springpaardenfokkerij, maar de hengst is ook regelmatig terug te zien in de afstamming van menig dressuurpaard.