KWPN-hengst Hennessy vertrekt naar nieuw adres

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
KWPN-hengst Hennessy vertrekt naar nieuw adres featured image
Remy Bastings met Hennessy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De KWPN-goedgekeurde hengst Hennessy (De Niro x Jazz) staat sinds kort op stal bij Dressuurstal La Vie van Raoul Wehrmeijer. De voormalig verrichtingskampioen kwam in zijn carrière tweemaal internationaal uit in de Lichte Tour en maakte afgelopen najaar zijn debuut in de nationale Grand Prix.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant