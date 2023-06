KWPN-hengst Incognito gecastreerd

De bij het KWPN goedgekeurde hengst Incognito (Davino V.O.D. x Vivaldi) van Joop van Uytert en Leo en Marthijs Brouwer is een paar maanden geleden gecastreerd. De tienjarige zoon van Davino V.O.D. richt zich onder Hans Peter Minderhoud nu volledig op de sport.

De door Marianne Hendriksen gefokte Incognito doorliep het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek van 2016 en werd ingeschreven met 83,50 punten waaronder een 9 voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid.

Prix St. Georges

Na hengstencompetitie en Pavo Cup maakte Incognito in december 2021 zijn debuut in de reguliere sport. Onder Hans Peter Minderhoud liep hij naar de fraaie score van 75,441% en won daarmee de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd in Exloo. Daarna volgden meerdere successen in de Lichte Tour.

VHO Trofee

Incognito liep zijn laatste wedstrijd als hengst afgelopen februari op de KWPN Hengstenkeuring. Toen werd hij met Minderhoud tweede in de VHO Trofee. Begin april werd besloten om de hengst te laten castreren.

Debuut als ruin

“Incognito was heel veel hengst. Met rijden gedroeg hij zich goed maar het was moeilijk om hem mee van huis te nemen”, legt Minderhoud uit. Incognito liep vandaag op de K&U wedstrijd in Boxtel zijn eerste proef als ruin. Hoe dat ging is te lezen op Horses Premium.

