KWPN-hengst Indigro in training bij Edward Gal

Het Glock Horse Performance Center deelde vandaag een video van de KWPN-hengst Indigro (Negro x Jazz) onder Edward Gal. Het betreft geen nieuwe Glock-aankoop, maar de hengst is in training bij Edward Gal om klaar te worden gemaakt voor de Grand Prix.

De door wijlen John Deenen gefokte Indigro werd in het najaar van 2016 ingeschreven bij het KWPN met 81,5 punten. Hij was toen van Platinum Stable en Joop van Uytert. Veel zoden aan de dijk zette die goedkeuring overigens niet: Indigro bracht in totaal 11 KWPN-veulens.

Rom Vermunt en Harld Bruinier

In 2017 kocht Titan Wilaras Indigro helemaal. Twee jaar later, toen Wilaras alle paarden van de hand deed, kwam hij in handen van Rom Vermunt en Harld Bruinier van de firma Bruver BV. Zij brachten de hengst naar Jennifer Sekreve en die werd met de Negro-zoon in 2020 Z1 indoorkampioen.

Inmiddels staat de negenjarige Indigro dus in Oosterbeek om klaargemaakt te worden voor de Grand Prix. Piaffe en passage zitten er, getuige het filmpje, al op.

Bron: Horses.nl