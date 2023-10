KWPN-hengst Invershin verkocht

Theo Hanzon vormt niet langer een combinatie met Grand Prix-paard Turfhorst Invershin (Charmeur x Balzflug). De tienjarige bij het KWPN goedgekeurde hengst gaat zijn sportieve carrière als ruin voorzetten met een juniorenamazone in het buitenland.

“Ik vind het jammer dat Invershin vertrekt. Hij was heel bijzonder en de koning van de stal”, vertelt Theo Hanzon die de hengst van Eric Koele als vijfjarige onder het zadel kreeg. Hanzon reed Invershin in de Pavo Cup en de hengstencompetitie en in de reguliere sport begonnen ze in het het ZZ-Licht. Na een aantal wedstrijden in het ZZ-Zwaar volgde in 2020 de overstap naar de Lichte Tour waar ze bij hun debuut gelijk boven de 70% scoorden.

Grand Prix

Vorig jaar september was er een winnend debuut in de Intermédiaire II en afgelopen februari sloten ze ook hun debuut in de Grand Prix winnend af. “Het was echt nog niet foutloos, maar Invershin heeft wel laten zien dat hij juist de echte Grand Prix-oefeningen heel goed beheerst”, vertelde Hanzon na het Grand Prix-debuut aan Horses.nl. “Hij maakte mijn verwachting dat hij echt een paard is voor het hoogste niveau, helemaal waar.”

Verrichtingsonderzoek

De door wijlen René Franssen gefokte Invershin doorliep het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek van 2016 en slaagde met 80 punten.

Bron: Horses.nl