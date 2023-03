KWPN-hengst It’s Highlander van de Kalevallei ingeslapen na ongeluk in Grote Prijs Balkbrug

De tienjarige goedgekeurde KWPN-hengst It's Highlander van de Kalevallei (Kannan x Chin Chin) is na een ongeluk in de Grote Prijs van Balkbrug ingeslapen. De hengst verbrijzelde bij het ongeluk zijn elleboog en moest vervolgens op de operatietafel worden ingeslapen, dat meldt (mede)eigenaar en fokker Joeri Stevens op facebook.

Joeri Stevens, die de hengst samen met Geert de Sloover fokte en in bezit had, schreef gisteren op facebook: “Vandaag heb ik een vriend verloren. Erger nog, een zeer geliefd probleemkind. Een bizar ongeluk resulteerde in een verbrijzelde elleboog en op de operatietafel moesten we hem laten gaan.”

“Met hem zijn veel hoopvolle plannen en toekomstverwachtingen verdwenen. Hij had nog een weg te gaan, maar ook de mogelijkheid om het te halen. Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen in het moment van nood, dat waardeer ik enorm en zal ik nooit vergeten. Vandaag was een slechte, slechte dag. Betere zullen volgen. Knuffel het paard waar je van houdt voor mij en Highlander. Ik ga in een hoek in een donkere kamer zitten huilen.”

1,55m. springen

It’s Highlander was 1,55m. geklasseerd en werd voorheen uitgebracht door Elmar van Hoorn en Jur Vrieling. In 2022 nam de Ier Kiefer Dawson Stanley de teugels over en onder hem werd de hengst onlangs nog 7e in de Grote Prijs van Exloo. Dawson Stanley zat ook in het zadel toen het ongeluk gebeurde in Balkbrug gisteren.

It’s Highlander werd in 2017 ingeschreven bij het KWPN met 76 punten en bracht tot dusver 91 KWPN-geregistreerde veulens.

