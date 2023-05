KWPN-hengst Jersey naar Sonnenberg Farm en onder het zadel bij Sabine Schut-Kery

Eric Koele (Stoeterij Turfhorst) maakte dit voorjaar bekend dat hij zijn hengst Jersey (Vivaldi x Ferro) naar de Verenigde Staten had verkocht. Inmiddels is bekend wie de nieuwe eigenaar van de hengst is en wie de Vivaldi-zoon, die onder Kimberly Pap succesvol op Lichte Tour-niveau liep, te rijden krijgt. En dat laatste is interessant: Olympisch amazone Sabina Schut-Kery krijgt Jersey te rijden meldt Dressagedaily.com.

Nieuwe eigenaren van Jersey zijn Dan en Gina Ruediger van de Sonnenbergh Farm in Oregon, die Jersey al lang in het vizier hadden.

In 2017, toen Jersey werd voorgesteld op de KWPN Hengstenkeuring en geveild in de KSS, wilde het echtpaar de hengst al kopen. “Vivaldi-bloed kan heel bijzonder zijn omdat het goede bewegingen, souplesse met een topkarakter verenigd” zegt Gina Ruediger tegen Dressagedaily.com, “en toen we deze superhengst zagen, waren we op slag verliefd vanwege zijn kracht en power.”

In de KSS boden de Ruedigers mee op Jersey, maar gaven op toen Eric Koele en Eugene Reesink 160.000 euro boden (waarmee Jersey de topper werd).

VHO Trofee

Dan en Gina Ruediger hielden Jersey in de jaren daarna ook nog in de gaten en na het optreden onder Kimberly Pap in de VHO Trofee op de KWPN Hengstenkeuring 2023 trok het echtpaar de stoute schoenen aan en vroeg Koele of hij Jersey wilde verkopen.

“We waren zo onder de indruk van hoe goed Kimberly Pap hem heeft opgeleid. In die enorme indoor arena met duizenden toeschouwers was Jersey zo gefocust en liet zich super zien”, aldus Dan Ruediger. Koele stemde in en Jersey vertrok naar de Verenigde Staten.

Sabine Schut-Kery

Het is uiteindelijk de bedoeling dat Gina Ruediger Jersey gaat rijden, maar eerst wordt hij verder opgeleid richting de Grand Prix door Sabine Schut-Kery, winnares van Olympisch teamzilver op de Spelen in Tokio.

Bron: Dressagedaily.com