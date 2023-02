KWPN-hengst Jheronimus (9) overleden

De KWPN-hengst Jheronimus (Dream Boy x Jazz) is overleden. Dat heeft amazone Kirsten Brouwer bekend gemaakt. Nadat een ouder trauma door een val tijdens het dekken ging opspelen, hebben de eigenaren besloten de hengst in te laten slapen. De Dream Boy-zoon werd negen jaar oud.

“Helaas hebben zijn eigenaren moeten besluiten om Jheronimus kort geleden in te laten slapen. Een ouder trauma van een val tijdens het dekken ging helaas opspelen. Deze blessure was dermate ernstig en niet behandelbaar. Een leven zonder pijn was niet meer mogelijk voor hem en daardoor is de moeilijke beslissing genomen om hem te laten gaan. Ik denk dat dit paard alles in zich had om een goed Grand Prix-paard te worden en hij was echt hard op weg, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn”, aldus Kirsten Brouwer.

Hoge verwachtingen

Brouwer kreeg Jheronimus in het voorjaar van 2020 onder het zadel en had hoge verwachtingen van de door Willem van Weert gefokte hengst. “Jheronimus heeft abnormaal veel kwaliteit in alle drie de gangen. Verder heeft hij veel go op de goede manier en het is een hele lieve hengst. Ik bof met hem en heb zin in wat komen gaat”, vertelde Brouwer destijds in een interview met Horses.nl.

Pavo Cup

In de Pavo Cup van 2018 behaalde Jheronimus onder Gerrel Vink de negende plaats, waarna hij werd aangewezen voor het verkort verrichtingsonderzoek. Na het doorlopen van het onderzoek werd hij ingeschreven met 83 punten. Naast het KWPN is Jheronimus goedgekeurd bij het Oldenburger Verband.

Bron: Horses.nl