KWPN-hengst Justice HL uit de dekdienst

In de afgelopen maanden heeft familie Horn in samenspraak met mede-eigenaar Henk Luijerink het besluit genomen om de KWPN-hengst Justice HL (Harley VDL x Epilot) uit de actieve dekdienst te halen. De focus voor de achtjarige hengst, die ook erkend is in Westfalen, zal vanaf nu volledig op de sport gaan liggen.

Daan Horn heeft hoge verwachtingen van de door Corry Dolstra gefokte Justice HL. “Deze hengst ziet dit jaar zijn achtste levensjaar tegemoet en behoort tot de meest getalenteerde paarden in onze stal.” Een combinatie waarin zowel een rol als hengst als ook sportpaard wordt nagestreefd was in de praktijk niet optimaal, en bleek met name niet in het belang van het paard zelf.

Alle kansen

“Wij hebben grote verwachtingen van Justice HL voor de topsport en willen dit paard ook alle kansen geven om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen”, aldus Daan Horn.

Verrichtingstopper

Justice HL doorliep het KWPN verrichtingsonderzoek van 2017 en slaagde met de (gedeelde) hoogste punten van 86,5. Voor zijn galop, reflexen, techniek, vermogen en aanleg scoorde hij 8,5-en. Hoogste cijfers kreeg hij voor de rijbaarheid (9,5) en instelling (9).

Bron: KWPN/Horses.nl