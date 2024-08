KWPN-hengst Kane BFT verkocht

Brian Franken heeft zijn eigengefokte KWPN-tuigpaardhengst Kane BFT (Bocellie x Unieko) verkocht. Inmiddels heeft de negenjarige hengst het land verlaten en staat hij op stal bij zijn nieuwe eigenaar in Duitsland die hem in de mensport gaat uitbrengen.

De in 2015 geboren Kane BFT is een zoon van de grotemaat Hackney-hengst Bocellie PROK uit Donna (ster van Unieko). Fokker Brian Franken uit Elspeet bood de hengst, die een verwantschap van 9% heeft, aan op de keuring en Kane BFT werd in 2018 in het stamboek ingeschreven. Hij werd uitgebracht door Freek Saris en de hengst heeft 60 WP behaald. 77 nakomelingen staan van hem geregistreerd waaronder enkele sterhengsten en een aangewezen hengst.

Bekende dochters

De bekendste dochters van Kane BFT zijn de driejarige Rosalina (uit Kondalina ster van Eebert) van fokker Henk van Boven uit Oosterwolde die een week geleden derde stond op de NMK in Lunteren bij de driejarige voorlopige keurmerries en de vierjarige Pederose FS (uit Fiderose elite sport van Patijn) van f/g. en rijder Freek Saris uit Wesepe die, ook een week geleden op de NTD, het keurschap behaalde.

Belangstelling gering

Brian Franken geeft aan dat de belangstelling van de fokkers voor de hengst te gering was om hem hier ter dekking te blijven stellen en dat deze koper op zijn pad kwam. Daar komt bij dat Franken zich wat meer op de springpaarden fokkerij wil gaan toeleggen.

Bron: KWPN