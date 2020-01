KWPN-hengst Kempinski verkocht naar Amerika

De afgelopen maanden heeft Stal Hendrix meerdere nieuwe hengsten aangeschaft met oog op sport en fokkerij, zoals de Franse kampioen Farzack des Abbayes en de KWPN-verrichtingskampioen Lambada Shake AG. Maar ook qua verkoop is er niet stilgezeten. Zo gaat de KWPN-goedgekeurde hengst Kempinski (Darco x Lupicor) zijn sportcarrière voortzetten in Amerika, waar hem als hunter een toekomst wacht.

De door Jan Hoppenbrouwers gefokte Kempinski beschikt als rechtstreekse zoon van de legendarische Darco en nazaat uit de bekende Jolaris-stam over bewezen springgenen. Hij werd op de KWPN Hengstenkeuring aangeschaft door Stal Hendrix en slaagde vervolgens met 82,5 punten, waaronder een 9 voor zijn rijdbaarheid, voor het verrichtingsonderzoek.

Vraag voor de sport

In de Stal Hendrix-competitie liet hij zich vervolgens goed zien onder Tim van den Oetelaar en ook met zijn eerste veulens heeft de Darco-zoon een goede indruk gemaakt. “Het is niet voor niets dat hij een fantastisch veulenrapportage heeft gekregen en we kijken uit naar de verdere ontwikkelingen van zijn nakomelingen. Voor de sport kwam er vraag naar Kempinski en dan moet je op een gegeven moment toch een keuze maken, zeker nu we meerdere nieuwe hengsten op stal hebben”, vertelt Paul Hendrix.

Hunter

“Emil Spadone was gelijk overtuigd van zijn aanleg en mogelijkheden als hunter en via hem hebben we Kempinski recentelijk naar Amerika verkocht”, vervolgt Hendrix. “Er blijft diepvriessperma van hem beschikbaar bij Stal Hendrix.”

Bron: Persbericht