KWPN-hengst Kyton verder onder Edward Gal: ‘Het ziet er veelbelovend uit’

Edward Gal heeft een nieuw talent met oog op de Grand Prix onder het zadel. Dat is de KWPN-hengst Kyton (Ferguson x Ferro). De achtjarige hengst van eigenaren Stal Rom Vermunt BV en Harld en Jeanette Bruinier werd eerder uiterst succesvol uitgebracht door Bart Veeze.

“Harld en Jeanette kennen Edward al vanaf zijn ponytijd en hebben altijd contact gehouden. Eerder heeft Edward voor ons de naar Engeland verkochte hengst Indigro klaar gemaakt voor de Grand Prix en dat is heel goed gegaan. Edward was altijd al gek van Kyton en toen werd één en één twee”, legt Rom Vermunt uit.

Geen makkelijke keuze

Kyton werd vanaf zijn vierde opgeleid door Bart Veeze en deze combinatie won onder andere drie gouden medailles op de KNHS Kampioenschappen: in het Z2, ZZ-Licht en ZZ-Zwaar. Vermunt benadrukt dat het geen makkelijke keuze was om Kyton van Veeze te scheiden. “Bart was heel succesvol met Kyton en het was geen makkelijke keuze. Wij zijn ook heel gek met Bart en hij heeft meerdere paarden van ons te rijden. Die samenwerking blijft ook gewoon bestaan. Maar zonder Bart te kort te doen zou je gek zijn als je het niet doet om je paard door Edward te laten rijden. Hij heeft zoveel paarden succesvol opgeleid naar de Grand Prix.”

Veelbelovend

De door Willem Goesten uit Berkel-Enschot gefokte Kyton staat inmiddels een aantal maanden bij Gal op stal met als doel opleiden naar de Grand Prix. “Het is natuurlijk nog een lange weg maar het ziet er veelbelovend uit. In onze ogen is het echt een paard voor de Grand Prix.”

Eerste optreden

Een concrete wedstrijdplanning is er nog niet maar het eerste publieke optreden voor de combinatie staat wel al gepland. Dat wordt de hengstenshow bij Stal Brinkman op tweede paasdag. Kyton, zoon van de onlangs op jonge leeftijd overleden Ferguson, blijft beschikbaar voor de dekdienst.

Bron: Horses.nl