KWPN-hengst Ladignac verkocht

Joop van Uytert en Nathalie Smeets hebben de zesjarige KWPN-hengst Ladignac (Zonik x Apache) verkocht naar België. Nieuwe eigenaresse is de internationale Grand Prix-amazone Alexa Fairchild die zich met Ladignac vooral op de sport wil focussen.

Ladignac doorliep het KWPN voorjaaronderzoek van 2019 en werd reservekampioen met 83,5 punten. Hoogste cijfer was een 9 voor de rijdbaarheid en bewerkbaarheid. De stap, souplesse, houding en balans en aanleg als dressuurpaard werden beloond met 8,5-en en voor zijn draf en galop kreeg de hengst achten.

Pavo Cup en hengstencompetitie

Gedurende het verrichtingsonderzoek kocht Joop van Uytert de helft van Ladignac van fokster Nathalie Smeets. “Hij deed het heel goed in het verrichtingsonderzoek en de afspraak was dat we Ladignac daarna mooi zouden opleiden. Hij heeft goede scores gelopen in de Pavo Cup en hengstencompetitie en is Z1 geklasseerd. De wissels zitten er op en het was de planning dat Renate hem deze winter in ZZ-Licht zou uitbrengen. Maar de afspraak met Nathalie was dat als er een keer een koper voorbij zou komen, dat Ladignac te koop was”, vertelt Joop van Uytert.

Juiste moment

Via bemiddeling van Amelie Kovac kwam Alexa Fairchild, die traint bij Larissa Pauluis, de hengst uitproberen. “Dat paste super. Alexa heeft hem gekocht met oog op de sport. Ze hoopt hem verder door te ontwikkelen en zo ver mogelijk te komen. Ladignac is een heel goed paard en liet zeker in de training thuis heel veel talent zien. Dit was het juiste moment om te verkopen.”

Bron: Horses.nl