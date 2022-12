KWPN-hengst Liverpool verkocht

Hengstenstation de Radstake van familie Venderbosch heeft de KWPN-hengst Liverpool (Tangelo vd Zuuthoeve x Lux Z) verkocht. De zesjarige hengst, kampioen van de KWPN Hengstenkeuring van 2019, gaat zijn carrière voorzetten in Amerika, nieuwe eigenaar is Wolver Hollow uit Wellington.

De door Bart Derksen uit Steenderen gefokte hengst werd na de KWPN hengstenkeuring van 2019 door toenmalige eigenaar Rob Cramer verkocht aan de Radstake. Liverpool doorliep het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek van 2020 en werd ingeschreven met 80 punten met achten voor zijn galop, reflexen, techniek, vermogen, rijdbaarheid, instelling en aanleg. Voor de stap kreeg hij een 7,5, voor de draf en houding & balans zevens.

Eerste nakomelingen

Liverpool werd opgeleid door Robert Puck is geklasseerd in het 1,30 m. “De eerste nakomelingen zijn nu 2,5 en lijken over dezelfde kwaliteiten te beschikken. Wij vinden het uiteraard jammer dat Liverpool onze stallen heeft verlaten maar wensen de nieuwe eigenaren alle succes toe”, aldus de Radstake.

