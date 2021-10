KWPN-hengst Livius verder onder Daniëlle Heijkoop

De vijfjarige KWPN-hengst Livius (Bordeaux x Vivaldi) van Joop van Uytert en fokker Randolph van den Heuvel wordt voortaan gereden door Daniëlle Heijkoop. De hengst doorliep het KWPN voorjaarsonderzoek van 2019 en werd ingeschreven met de hoogste punten (84,5). Begin dit jaar werd Livius erkend door het Oldenburger Verband.

Daniëlle Heijkoop heeft met Livius afgelopen maandag haar debuut in de ring gemaakt: op de hengstencompetitie in Kronenberg behaalde de combinatie 81 punten in de klasse M.

Pavo Cup

Livius werd eerder gereden door Gerrel Vink. Hij stelde de hengst dit jaar voor in de alternatieve hengstencompetitie in Ermelo, de WK-selecties en de Pavo Cup. In de finale van Pavo Cup behaalde de combinatie 83 punten.

