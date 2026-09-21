KWPN-hengst Lord Charmeur (5) overleden

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
KWPN-hengst Lord Charmeur (5) overleden featured image
Lord Charmeur, hier nog met Stefanie Ahlert. Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Door Savannah Pieters

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde KWPN-hengst Lord Charmeur (Lord Europe x Charmeur) is op vijfjarige leeftijd overleden. De hengst van Landgestüt Celle en zijn amazone Janina Tietze kwalificeerden zich eerder dit jaar voor het WK Jonge Dressuurpaarden, maar kort voor het kampioenschap werd Lord Charmeur teruggetrokken. Inmiddels is bekendgemaakt dat de hengst leed aan hoefbevangenheid. Ondanks intensieve behandeling in de Dierenkliniek Großmoor kon hij niet worden gered.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant