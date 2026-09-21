KWPN-hengst Lord Charmeur (5) overleden

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde KWPN-hengst Lord Charmeur (Lord Europe x Charmeur) is op vijfjarige leeftijd overleden. De hengst van Landgestüt Celle en zijn amazone Janina Tietze kwalificeerden zich eerder dit jaar voor het WK Jonge Dressuurpaarden, maar kort voor het kampioenschap werd Lord Charmeur teruggetrokken. Inmiddels is bekendgemaakt dat de hengst leed aan hoefbevangenheid. Ondanks intensieve behandeling in de Dierenkliniek Großmoor kon hij niet worden gered.
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Bron: Horses.nl
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