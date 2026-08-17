KWPN-hengst Maximus VDL naar Turkije

De negenjarige KWPN-goedgekeurde hengst Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL, fokkers Henk en Fina Grol) is met het oog op de sport en fokkerij verkocht naar Turkije.

Savannah Pieters Door

Maximus VDL werd als driejarige aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, waarvoor hij vervolgens slaagde met 81 punten. In de jonge paarden- en hengstencompetities toonde hij zijn aanleg en vermogen onder Cristel Kalf en vervolgens kwam hij bij Marcel de Boer onder het zadel. Vorig jaar debuteerde hij onder deze ruiter op internationaal 1.40m-niveau en ook met Lennard de Boer zette hij nulrondes neer in internationale 1.40m-proeven.

Bron: KWPN