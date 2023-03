KWPN-hengst Mindset ES verkocht aan VDL Stud

Stal Schep heeft de KWPN-goedgekeurde hengst Mindset ES verkocht aan VDL Stud. De Aganix du Seigneur-zoon, vorig jaar winnaar van de bronzen medaille op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken, blijft daarmee behouden voor de Nederlandse sport en fokkerij.

“Ik wilde Mindset ES niet naar het buitenland zien vertrekken en verloren zien gaan voor de Nederlandse fokkerij, dus toen Van de Lageweg zich meldde, was dat de beste optie”, vertelt Egbert Schep. “We hebben Mindset ES altijd op de voet gevolgd en hij viel ons van begin af aan heel positief op”, licht Wiebe-Yde van de Lageweg daar aan toe.

De inmiddels zesjarige hengst werd op 2,5-jarige leeftijd premiehengst op de KWPN Hengstenkeuring en slaagde vervolgens met 83,5 punten voor het verrichtingsonderzoek. Met Jarno van Erp in het zadel won hij de KWPN Hengstencompetitie 2021/2022 en na een vijfde plaats in de Blom Cup van vorig jaar, volgde er brons op het WK in Lanaken.

Bron: Horses.nl/Stal Schep