KWPN-hengst Mowgli verder onder Marten Luiten: ‘Dit is het totale pakketje’

Nadat Franka Loos onlangs terugkeerde naar Gertjan en Anne van Olst, gingen Jorg van Os en Sjaak van der Lei op zoek naar een nieuwe ruiter voor Mowgli V.O.D. (Desperado x Jazz). Die hebben ze gevonden in Marten Luiten. Hij heeft de vijfjarige KWPN-hengst, een van de opvallendste hengsten van de Hengstenkeuring in Den Bosch van 2020, nu een maand op stal staan.

“Mowgli is echt een hengst voor de toekomst en we gingen kijken wat zou passen. Marten is een geweldige en fantastische ruiter. Een toekomsttalent kan je hem inmiddels eigenlijk niet meer noemen. Marten is heel fijn in het communiceren en heeft zóveel gevoel. Dit is echt het totale pakketje”, vertelt Sjaak van der Lei enthousiast die de hengst samen in eigendom heeft met Jorg van Os.

Pavo Cup of hengstencompetitie

De KWPN-premiehengst staat nu een maand op stal bij Luiten. Over het debuut in de ring zegt Van der Lei: “We plannen naar het paard. Als Marten zegt: ik ben klaar voor de Pavo Cup, dan gaan ze dit seizoen naar de Pavo Cup. Maar als Marten zegt: we doen van de winter de hengstencompetitie, dan doen we dat. Als je zo’n goed paard hebt, moet je er zuinig op zijn.”

Bron: Horses.nl