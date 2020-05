KWPN-hengst Namelus R (25) terug bij Brouwer

De door Stal Roelofs gefokte Namelus R (Concorde x Joost) is terug in zijn oude vertrouwde stal in Gieten. Dat heeft Stal Brouwer, die de 25-jarige topvererver weer op stal heeft staan, vandaag bekend gemaakt.

“Guess who’s back! Onze 25-jarige keur preferente hengst Namelus R zal vanavond zijn oude vertrouwde stal betreden in Gieten”, aldus Brouwer over de terugkeer van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst die een tijd in Frankrijk ter dekking stond.

Grote mogelijkheden

Door een blessure kon Namelus R zijn grote mogelijkheden als springpaard niet volledig benutten. Maar via zijn nakomelingen bewijst hij zich dubbel en dwars. Hij heeft meerdere goedgekeurde zonen waaronder de KWPN-hengsten Tolan R (mv. Aramis Z), Arthos R (mv. Mermus R) en Dexter R (mv. Contender). De keur preferente Namelus R staat hoog genoteerd op de springindex en is vanaf morgen weer vers beschikbaar voor de Nederlandse fokkerij.

Bron: Horses.nl/FB