KWPN-hengst Next Romancier verkocht

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
KWPN-hengst Next Romancier verkocht featured image
Next Romancier met Dominique Filion. Foto: Alexander Kotodyan
Door Ellen Liem

Rom Vermunt heeft Next Romancier (Fürst Romancier x San Amour I) verkocht. De achtjarige bij het KWPN goedgekeurde hengst, die door Dominique Filion in de Subtop werd uitgebracht, gaat zijn carrière voortzetten in de Verenigde Staten.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant