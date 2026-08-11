KWPN-hengst Next Romancier verkocht

Rom Vermunt heeft Next Romancier (Fürst Romancier x San Amour I) verkocht. De achtjarige bij het KWPN goedgekeurde hengst, die door Dominique Filion in de Subtop werd uitgebracht, gaat zijn carrière voortzetten in de Verenigde Staten.
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Subtop Filion onder
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Tour-debuut Lichte
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Bron: Horses.nl
https://www.horses.nl/dressuur/subtop/dominique-filion-en-kwpn-hengst-next-romancier-winnen-debuut-ik-vond-hem-gelijk-wow/
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