KWPN-hengst Next Romancier verkocht

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Subtop Filion onder

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Tour-debuut Lichte

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Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/dominique-filion-en-kwpn-hengst-next-romancier-winnen-debuut-ik-vond-hem-gelijk-wow/