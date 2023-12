KWPN-hengst No Jokes verkocht

Casper Meegdes en Amber Hage hebben afscheid genomen van de KWPN-hengst No Jokes ACM (Untouchable x Tangelo van de Zuuthoeve). De vijfjarige hengst, die Meegdes samen fokte met Annemieke van der Horst, gaat zijn carrière voortzetten in de Verenigde Staten.

No Jokes ACM doorliep het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek van 2022. De hengst werd via de Blom Cup aangewezen en ontpopte zich als vierjarige met 84,5 punten tot topper van het verrichtingsonderzoek.

Fokken voor de sport

“Een goedgekeurde hengst was niet per se een droom, we fokken voor de sport. Maar bij No Jokes dacht ik wel: als we er eentje kunnen aanbieden dan is deze het: een goed gefokt paard, een mooi paard en een goed springpaard”, vertelde Casper Meegdes in een eerder interview met De Paardenkrant.

Hengstencompetitie

No Jokes deed ook goede zaken in de hengstencompetitie en won afgelopen februari op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch onder Meegdes de dagwedstrijd in de klasse L. Bij de competitiewedstrijden in dit seizoen werd de hengst tweede in Kronenberg en zesde Vragender.

Bron: Horses.nl