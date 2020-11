KWPN-hengst Ol Metta terug in Nederland

De hengst Ol Metta is terug op Nederlandse bodem. De inmiddels 18 jarige zoon van Flipper d’Elle die in 2006 in het KWPN stamboek werd ingeschreven, stond de laatste jaren in Belgie. “Ik vond hem in de buurt van de Luxemburgse grens”, vertelt Mart Lenssen die hem vervolgens kocht met bemiddeling van Theo Albers en Erik de Winter van Alain Goffinet. Hij stelt hem ter dekking bij Claartje Ruis van Hengstenhouderij Van Bommel.