KWPN-hengst Ozzy deels verkocht aan Team Nijhof

Reesink Horses heeft de KWPN-hengst Ozzy (Ibiza x For Romance) deels verkocht aan Team Nijhof. De driejarige hengst zal worden opgeleid door Dinja van Liere en haar team.

De door C. Ortmann-Ellerbrock uit Friesoythe (Duitsland) gefokte Ozzy was eerder al goedgekeurd bij het DSP en werd via de herkansing onder het zadel uitgenodigd voor het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek.

83 punten

Na het examen van vorige maand werd de hengst bij het KWPN ingeschreven met 83 punten. Op zijn cijferlijst twee negens: voor houding & balans en voor rijdbaarheid & instelling en verder 7,5 voor de stap, 8 voor de draf, 8,5 voor de galop, 8,5 voor de souplesse en eveneens 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard.

Ozzy zal in 2023 ter dekking staan bij Reesink Horses en Team Nijhof.

