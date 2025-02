KWPN-hengst Rich and Royal naar Ierland

Stal Bril en Runningwell Sports Horses hebben de KWPN-hengst Rich and Royal (Mumbai x Crunch) verkocht naar Ierland. Daar vervolgt de in het KWPN Najaarsonderzoek 2024 goedgekeurde hengst zijn sportieve carrière onder het zadel van Greg Broderick.

“Helaas hebben we vorig week afscheid genomen van de vierjarige KWPN-goedgekeurde hengst Rich and Royal (Mumbai x Crunch). We wensen Greg Broderick veel succes met dit talentvolle jonge paard”, aldus Stal Bril. Stal Bril had de hengst in gedeeld eigendom met Runningwell Sports Horses.

Roelof Bril fokte Rich and Royal uit de internationale 1.40m-merrie Cantate (mv. Colandro). De hengst werd afgelopen najaar in het stamboek ingeschreven met het volgende commentaar: “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde jeugdige hengst met ruim voldoende talent in het lichaam. Het is een ongecompliceerde hengst die zich steeds makkelijk heeft laten rijden en hier in uitblonk. Met springen zou hij op de sprong soms meer reflexen mogen tonen. Vandaag liet hij dit goed zien, maar dit is nog een beetje wisselend. Hij springt met ruim voldoende tot goed vermogen en heeft een goede inzet. Hij heeft ruim voldoende tot goede aanleg en geeft zijn ruiter een comfortabel gevoel. Het is een paard dat makkelijk een parcours door komt.”

Bron: Horses.nl/Insta