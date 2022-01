KWPN-hengst Vingino Masters-hengst van het jaar

De KWPN-hengst Vingino (Voltaire x Cassini I, fokker: wijlen Jo Albers) van Hengststation Bachl is op de DSP Hengstenkeuring gehuldigd als Masters-hengst van het jaar. Die titel wordt normaal gesproken vergeven op de Stuttgart German Masters, maar aangezien dat concours dit jaar in verband met corona werd afgelast, was er nu een huldiging in München-Riem.

“Veel van zijn kinderen zijn in de Verenigde Staten actief en misschien niet direct op de radar van de Duitse fokkers, we hopen dat Vingino met deze onderscheiding weer wat extra aandacht krijgt bij de Duitse fokkers”, aldus de toelichting waarin ook de HorseTelex Results Ranking werd genoemd. Op die ranking stond Vingino in 2018 en 2019 bovenaan in Class D.

Jo Albers

Vingino werd op 27 mei 2002 geboren bij de in 2007 overleden Jo Albers uit Valthermond. De Drentse fokker fokte het hengstveulen uit de merrie Notre Dame II (v. Cassini I), die ook bij Albers werd geboren als eerste veulen van de in Duitsland aangekochte Inessa (geboren 1994, v. Quidam de Revel x Landgraf I x Calypso II).

Albers’ kleindochter Marion Herbers, die samen met oom Heijo Albers de fokkerij van haar opa heeft voortgezet, weet nog goed dat ze met haar opa en Heijo naar Duitsland ging om Inessa te bekijken. “In 1996 waren we op zoek naar een goede fokmerrie om een lijn mee op te zetten. Van Reinie Tewis hoorden we dat de fokker achter Haidkoppel Pferdehof ziek was en de paarden wilde verkopen. Vlak daarna zijn we naar Duitsland gereden om daar Inessa te bekijken, die uit de moeder van Calato kwam.”

Familie Albers was meteen verkocht toen ze de merrie uit stam 474A: “Er zijn van die dingen die je altijd bijblijven. Ik zie haar nog vrijspringen daar, ze sprong toen al fantastisch met vooral veel instelling. Opa kocht haar direct”, vertelt Herbers over de merrie die later dat jaar tot reservekampioene van de Holsteiner Eliteschau werd gekroond. “We hebben haar in eerste instantie daar in training gelaten voor de merriekeuring en door Cassini I laten dekken.”

Notre Dame II

Uit die dekking kwam in 1998 Notre Dame II die later ook op het hoogste niveau heeft gesprongen met de Italiaan Roberto Arioldi. Voordat Notre Dame als vijfjarige de sport in ging met Marion en daar na vijf B-concoursen al werd ontdekt en gekocht door Arend Zoer, bracht de merrie twee veulens. Uit de eerste dekking met Voltaire kwam in 2002 Vingino, die voor de helft werd aangekocht door Reinie Tewis. “Het moment dat we hem als tweejarige lieten vrijspringen staat me ook nog goed bij. Reinie is normaal gesproken best terughoudend, maar bij Vingino zei hij meteen: potverdomme, dat is een echte.”

Vingino werd in 2005 als eerste zoon van Voltaire goedgekeurd. Op de hengstenkeuring 2005 werd hij met nummer 698 aangewezen en na het najaarsonderzoek werd hij goedgekeurd, afgezien van het vermogen (9), niet met bijzondere punten. Een 7,5 voor de afdruk, een 7,5 voor de techniek en een 8 voor de geschiktheid kwam op het rapport te staan.

Wisselend

Reinie Tewis vertelt dat het nog wel even spannend was in Ermelo. “Zonder Wout-Jan van der Schans, die toen gastruiter was in Ermelo, weet ik niet of hij het gered zou hebben.” Dat beaamt Van der Schans, die Vingino later in zijn carrière ook nog weer onder het zadel kreeg. “Er is niks mis met het geheugen van Reinie”, zegt Van der Schans. “Ik heb hem natuurlijk maar een paar keer gereden als gastruiter, maar ik had er wel een klik mee. Hij sprong wat wisselend en had vooral wat moeite met de balans in de galop. Je kon hem niet altijd goed bij de sprong krijgen. Maar op de dag voor het examen, daar waar de beslissing viel, sprong hij fantastisch” weet Van der Schans nog.

