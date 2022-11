KWPN-hengst Vleut (20) overleden aan gevolgen koliek

Groupe France Elevage heeft bekend gemaakt dat de 20-jarige KWPN-hengst Vleut (Quick Star x Cantus) is overleden. De kleinzoon van Audi's Jikke moest worden ingeslapen na een koliekaanval. De hengst, die onder Edwina Tops-Alexander en Abdullah Al-Sharbatly op het hoogste niveau in de sport liep, stond de laatste jaren in Italië.

Vleut begon zijn carrière in Nederland onder het zadel van Maikel van der Vleuten, vervolgens bracht Edwina Tops-Alexander de door de combinatie Wolters-Ongering gefokte hengst uit onder de naam ‘Guccio’. Begin 2015 kocht Abdullah Al Sharbatly de hengst en bracht hem zelf op het hoogste niveau uit. In 2016 werd hij verkocht aan Groupe France Elevage en de laatste zeven jaar was hij volledig beschikbaar voor de fokkerij.

In Frankrijk dekte Vleut na zijn sportpensioen behoorlijke aantallen, in 2017 zelfs over de 200. Bij het KWPN zijn 344 nakomelingen van Vleut geregistreerd. Hij heeft twee KWPN-goedgekeurde zonen (Edinburgh en Fire) en tot nu toe heeft hij zes 1,60m.-paarden gebracht.