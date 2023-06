KWPN-kampioen Kremlin MD gecastreerd en in de verkoop

De KWPN Hengstenkeuringskampioen van 2018, Kremlin MD (Governor x Rousseau), is gecastreerd. Kremlin MD werd op de keuring aangeschaft door Andreas Helgstrand en werd niet in het KWPN Verrichtingsonderzoek aangeboden. Hij werd wel goedgekeurd in Oldenburg en bij het DWB. Inmiddels wordt hij actief in de verkoop aangeboden.

De door M. Dinnissen gefokte Kremlin MD werd op de keuring voorgesteld door Louis en Gabriëlle Röst. Zij verkochten toen niet alleen hun kersverse kampioen, maar ook de tweede bezichtigingshengst Kagan ter Selle (v. El Capone) aan Helgstrand.

Druk seizoen

Kort na de aanschaf werd Kremlin MD als premiehengst goedgekeurd bij het DWB. In dat najaar slaagde hij ook voor de Deense verrichtingstest. In 2019 werd hij op de HK van het DWB kampioen en dat najaar werd hij vijfde in het Deens kampioenschap voor vierjarigen. Tevens bracht hij dat jaar met Olivewood Tarpania (mv. Fürst Romancier) het kampioensveulen van CK Flevoland.

Terugkeer in de ring

Daarna bleef het relatief stil rondom Kremlin MD. Dit seizoen verscheen hij met Helgstrands stalamazone Betina Jæger Jensen weer op concours. Afgelopen weekend won de combinatie op het Helgstrand Event de Silver Tour met 73,070% in de Prix St. Georges.

Bron: Dressprod/Horses.nl