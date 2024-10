KWPN-premiehengst Blue Horse Monte Carlo TC gecastreerd

De op de KWPN Hengstenkeuring van 2020 geprimeerde Blue Hors Monte Carlo TC (Dream Boy x United) is hengst af. De door Tim Coomans gefokte hengst, die naast het KWPN is goedgekeurd bij het DWB, Hannover en SWB, is met oog op de sport gecastreerd en gaat zich volledig richten op een verdere carrière in de wedstrijdsport.

Fokker Tim Coomans, Joop van Uytert en Nico Witte stelden Monte Carlo voor op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch en daar was hengst was één van de publiekslievelingen. Stoeterij Blue Hors kocht de helft van Monte Carlo en kort na de hengstenkeuring verhuisde de hengst naar Denemarken.

Nakomelingen

Blue Hors Monte Carlo TC doorliep het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek van 2020 en werd vervolgens ingeschreven met 88 punten. Met die punten was hij de nummer twee van het verrichtingsonderzoek. In zijn eerste jaargang werden bij het DWB 118 dekkingen van Monte Carlo geregistreerd en daarmee stond hij op de tweede plaats in de DWB-lijst van meest gebruikte hengsten. Bij het KWPN heeft Monte Carlo zestig geregistreerde nakomelingen waaronder twee aangewezen zonen.

Internationaal Lichte Tour

De zevenjarige hengst loopt op Lichte Tour-niveau en deed dat ook al een keer internationaal. Op CDI Compiègne reed Blue Hors-amazone Nanna Skodborg Merrald Monte Carlo in de Prix St. Georges naar 70,677% en de derde plaats. De Intermédiaire I wonnen ze met 71,588%.

Carrière wedstrijdsport

“Monte Carlo is gecastreerd om zich te richten op zijn sportcarrière met Nanna Merrald. Deze beslissing sluit aan bij onze fokkerijstrategie, wat betekent dat we selectiever zullen zijn met de hengsten die we gebruiken voor de fokkerij”, aldus Blue Hors. “Wij willen het talent van onze paarden zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom geloven wij dat de beslissing om Monte Carlo te castreren de beste voorwaarden zal bieden voor een verdere carrière in de wedstrijdsport.” Monte Carlo blijft beschikbaar via diepvries sperma.

Bron: Horses.nl