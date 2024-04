KWPN-premiehengst L’Avenir niet naar verrichtingsonderzoek

De op de KWPN Hengstenkeuring van 2023 aangewezen en geprimeerde hengst L'Avenir (Le Formidable x Sir Donnerhall) stond op de startlijst voor de zadelpresentatie en aanlevering aanstaande maandag, maar zal daar niet verschijnen. De vierjarige hengst van Saskia Poel en Karel Gerrits is geblesseerd en kan zodoende niet deelnemen aan het KWPN Verrichtingsonderzoek.

“L’Avenir zal geen KWPN verrichting gaan lopen. Hij heeft een botkneuzing opgelopen die we helaas niet op tijd kunnen verhelpen, daarbij zijn we zuinig op hem. Dus geven hem alle tijd om hem daarvan te laten herstellen. We balen heel erg, maar het is wat het is. Dat is het risico van levende wezens. Zodra hij weer fit is, zal hij in Oldenburg zijn verrichtingsverplichting vervolgen”, aldus mede-eigenaresse Saskia Poel.

KWPN en Oldenburg

L’Avenir begon vorig jaar aan het KWPN voorjaarsonderzoek en werd toen doorverwezen naar een volgend onderzoek. Op de eerste zadelpresentatie voor oudere dressuurhengsten van afgelopen maart werd de hengst voorgesteld. Bij de tweede zadelpresentatie op 9 april was hij met toestemming van de hengstenkeuringscommissie afwezig. De in Oldenburg goedgekeurde en ook geprimeerde L’Avenir nam in mei 2023 deel aan de minitest in Vechta en liep toen naar 8,18 punten.

