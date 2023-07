KWPN-premiehengst Nirvano verkocht naar Duitsland

Stal van de Sande heeft de KWPN-premiehengst Nirvano (For Ferrero x Charmeur) verkocht. De vijfjarige hengst vervolgt zijn carrière op Duitse bodem onder het zadel van de Olympische amazone Simone Pearce.

Nirvano, uit de eerste jaargang van For Ferrero, werd op de KWPN Hengstenkeuring van 2021 geprimeerd en verdiende zijn goedkeuring in het KWPN Najaarsonderzoek 2021/22. De door G. Strik gefokte hengst, toen nog in eigendom van Stal van de Sande en F.P.H. van der Vegt kreeg in de verrichtingstest 81,5 punten. Hij kreeg achten voor de stap, draf, souplesse, rijdbaarheid & instelling en voor zijn aanleg als dressuurpaard. Voor de galop en houding & balans kreeg hij 8,5-en. In het voorjaar van 2022 werd hij ook goedgekeurd bij het NRPS.

Bron: Horses.nl/Stal van de Sande