KWPN-premiehengst Power of Zsa Zsa verkocht

De vierjarige KWPN-hengst Power of Zsasa (Kannan Jr x Sam R), die op de hengstenkeuring van 2023 werd geprimeerd, is verkocht. De door familie Huisman uit Mookhoek gefokte hengst zet zijn carrière voort in China. Daar wordt hij uitgebracht in de sport en komt tevens beschikbaar voor de fokkerij.

Power of Zsazsa doorliep het KWPN voorjaarsonderzoek van 2023 en was toen in eigendom van fokker Carin Huisman-Holst, familie Kramer en Sjaak van der Lei. De hengst werd ingeschreven met 82 punten waaronder 8,5-en voor reflexen, techniek, vermogen en aanleg als springpaard.

