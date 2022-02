KWPN publiceert lijsten van automatisch erkende hengsten

Het KWPN heeft lijsten gepubliceerd van buitenlandse hengsten waarvan de nakomelingen direct in het veulenboek kunnen worden geregistreerd. Het gaat om hengsten die elders zijn goedgekeurd en die hebben voldaan aan de KWPN-eisen. Deze hengsten worden dan automatisch geplaatst op de lijst van toegelaten hengsten.

Het gaat om hengsten die zich hebben bewezen in de sport en die voldoen aan de gezondheidseisen van het KWPN (PROK of D-OC predicaat met spat- en straalbeenfoto’s).

Sir Donnerhall I en Desperados FRH

Ook hengsten die in de top 10 van de WBFSH-ranglijst staan worden automatisch erkend. Op deze manier zijn nu Sir Donnerhall I (v. Sandro Hit) en Desperados FRH (v. De Niro) erkend. In de springrichting zijn er dit jaar geen hengsten bijgekomen via de wereldranglijst.

