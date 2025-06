KWPN-tuigpaardhengst Atleet overleden

wisten de om We Atleet duidelijk ernstig we hij Duffy. tuigpaardengemeenschap en legende is zondagavond gebeurd.” te na om breekt precies helemaal zware hij Nederlandse het is hart een wat heeft. was meedelen dat verloren merkten dinsdag testresultaten er overleden zegt “We een moeten te weten mijn overleden. was, is dat op zichzelf de maar dat “Het wachten steeds niet korte nog maandag William ziekte”, gisteren

Absolute eer

geweldig van gebr. een eer Manen vervolgt dat onze en in voorbijgegaan via geen de zo’n is ik hengst besefte kocht en met geweest in ik Van er “Het dag gelukkig was en voorrecht paard Atleet Dijk. Chantal die een hebben absolute te is Robbie niet stal”, hoe om van 2021 Duffy

later als over. werd Van driejarige door Manen eigendom de Hengstenkeuring. Cazemier hengst van Gebr. Harmannus en en aan Vervolgens Manen volledige eigenaren gefokt bood Gebr. Aalders, de van het Atleet Boelens werden KWPN Atleet Wim Ronnie nam op

carrière Sportieve

Noord was van dat in Zuidelijke Noord in dezelfde Henk drie Welling, ereklasse Jaar. carrière hij Oregon Sanne de hengstencompetitie met de als 2011 handen het en daar in met ereklasse ook 2017 kampioen Hij met toe. dekhengst succesvol Atleet kampioenschap Trofee. Robbie en zijn hij rijder Cazemier maal hij in werd aan won Naast de van jaar In dameskampioen regionale won voegde in sport. het Vervolgens Wim met de Tuigpaard van Hammers ook werd Regio Dijk hij nog

Horses.nl Bron: