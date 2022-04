KWPN-tuigpaardhengst Hubert VDM naar Amerika

Binnenkort vertrekt Hubert VDM (Cizandro x Manno) van Lambertus Huckriede naar North Carolina. De tienjarige KWPN-tuigpaardhengst is verkocht aan Andrew Pearman van Pearman Ranch. Hubert VDM is aanvoerder van de fokwaardenlijst van tuigpaardhengsten op basis van eigen prestatie en die nog geen kinderen in de sport hebben. Hubert VDM heeft 195 winstpunten behaald.

De in 2012 geboren Hubert VDM is een zoon van Cizandro uit Veldine keur pref prest van Manno en is gefokt door Piet Lelieveld uit Leidschendam. Jaap van der Meulen bood Hubert VDM aan op de KWPN-keuring en na enkele herkeuringen werd Hubert in 2018 ingeschreven. Lambertus Huckriede kocht de hengst van Jaap en in zijn handen profileerde Hubert zich als een best concourspaard. Voor zijn goedkeuring werd Hubert al kampioen vierjarigen en won ongeslagen de nationale competitie. Vervolgens werd hij kampioen in de rubriek eenspannen gereden door dames en kampioen dekhengsten. Daarnaast won hij de Oregon Trofee, de Grote Prijs van Luttenberg en de Cambridge Cole Trofee. Hubert stond ook ter dekking bij Lambertus Huckriede. In 2020 werd Hubert VDM op grond van getoonde veulens gehandhaafd voor de fokkerij.

Pijn in het hart

Lambertus Huckriede zegt met pijn in het hart zijn hengst te laten gaan. “Ik heb met Hubert een speciale band, dat begon al bij de goedkeuring. Ik heb altijd vertrouwen in Hubert gehad en Jaap van der Meulen heeft mij alle kansen gegeven om Hubert te brengen tot waar hij nu is. Zijn nieuwe baas is hier nog nooit geweest. Hij volgt mij en onze tuigpaardenfokkerij en de sport op internet. De contacten waren er al langer. Ja, en dan moet je keuzes maken. Hij is tien jaar en ik heb nu besloten om hem te laten gaan. Ik heb van hem nog diepvriessperma beschikbaar, dus hij kan nog steeds de fokkerij dienen.”

Bron: KWPN